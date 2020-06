Studenten van de Avans Hogeschool zullen ook na de zomer roosters krijgen waarbij lessen niet starten of eindigen in de spits, zo maakt de hogeschool vrijdag bekend.

Het is voor Avans namelijk niet mogelijk om de roosters pas na 1 augustus, wanneer nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen worden verwacht, te maken. De school kiest daarom voor duidelijkheid en past de huidige regels rondom reizen buiten de spits ook toe in de roosters van september.

"Het is onwenselijk om zo kort voor de start van studiejaar alsnog het rooster om te gooien door met meerdere tijdsvakken te gaan werken. Wijzigingen doorvoeren levert niet alleen een onwenselijke extra werkdruk op voor docenten en medewerkers onderwijslogistiek, maar brengt daarnaast ook weer grote onduidelijkheid voor studenten met zich mee", aldus het bestuur van de school.

De Avans Hogeschool mag vanaf 15 juni weer open, maar er zijn wel regels opgesteld. Zo is het voor studenten verboden om tijdens de spits met het openbaar vervoer te reizen. Avans maakt daarom ook in september de roosters voor studenten met lestijden tussen 11.00 en 15.00 uur of na 20.00 uur.

