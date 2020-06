Supporters van NAC Breda kunnen vanaf vrijdag op een terras zitten in het Rat Verlegh Stadion. Langs de rand van het veld zijn speciaal tafels en stoelen neergezet voor de fans.

Supporters van de Bredase club kunnen via de spelerstunnel plaatsnemen op het terras langs het veld. Het Rat Verlegh Stadion werkt met mobiele bestellingen, zodat bezoekers en het personeel zich aan de huidige coronamaatregelen kunnen houden.

Het terras in het Rat Verlegh Stadion is voorlopig in de hele maand juni open op vrijdag, zaterdag en zondag. Er zijn in totaal 25 tafels met vier stoelen beschikbaar.

