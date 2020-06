De politie in Breda heeft beelden vrijgegeven van een man die in de nacht van 5 op 6 oktober 2019 een bierglas in het gezicht van een 21-jarige man gooide.

Rond 3.00 uur liep het slachtoffer bij een horecagelegenheid aan de Visserstraat in Breda tegen de dader op. De man reageerde direct agressief en gooide zijn bierglas in het gezicht van het slachtoffer.

Het slachtoffer liep hierbij letsel op en moest aan zijn verwondingen worden geholpen in het ziekenhuis. Er werd een onderzoek gestart. De politie is de dader nog niet op het spoor en roept getuigen op zich te melden.

De verdachte is wel vastgelegd op camerabeelden. Op dit moment is de dader onherkenbaar in beeld gebracht. Hij krijgt een week de tijd om zich te melden bij de politie, anders wordt hij herkenbaar in beeld gebracht.