De VVV aan het Stadserf in Breda gaat verdwijnen. Volgens de organisatie is het financieel niet meer rendabel om de winkel open te houden. Het veranderende gedrag van bezoekers zou hiervoor de reden zijn.

De Bredase VVV sloot bij de start van de coronacrisis in Nederland de deuren, maar nu is besloten dat dit permanent is. De winkel lijdt al geruime tijd verlies. Pogingen het tij te keren mochten volgens de winkel niet baten.

Doordat Bredase bezoekers zich meer en vaker digitaal oriënteren, wordt de VVV-winkel steeds minder bezocht. Ook daalt de omzet uit de verkoop van producten al jaren. Het gaat om een landelijke trend en het is de reden dat veel VVV-winkels omgevormd worden tot 'inspiratiepunten'.

"Breda Marketing gelooft nog steeds in de kracht van een fysiek inspiratiepunt passend binnen een nieuw gastvrijheidsconcept", zegt Hildegard Assies, directeur van Breda Marketing. Vorig jaar presenteerde die organisatie al het concept van de Stadsambassade Breda. Als het aan Breda Marketing ligt, wordt de haalbaarheid hiervan verder verkend.

Naast een sterkere focus op de online activiteiten worden ook meer vrijwilligers ingezet. "Zij zullen vanaf 14 juni bezoekers persoonlijk welkom heten in de stad, hun lokale tips delen, hen attenderen op de verborgen parels in de stad en daarmee zorgen voor een goede spreiding in de stad", aldus Raoul Joosen, manager hospitality bij Breda Marketing.