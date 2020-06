De gemeente Breda heeft besloten om de tijdelijke nachtopvang aan de Jan Nieuwenhuyzenstraat per 1 juli te sluiten. De tijdelijke opvang werd geopend omdat dit een eis was van de overheid. Gemeenten moesten tijdens de coronacrisis extra opvangplekken regelen.

De extra opvangplek in de gymzaal was vooral bedoeld voor mensen voor wie normaal geen opvang is, zoals mensen uit Midden- en Oost-Europa. De overheid verplichtte gemeenten om ook voor dergelijke niet-rechthebbenden opvang te regelen.

In de nieuwste richtlijn van de overheid staat dat gemeenten vanaf 1 juni niet meer verplicht zijn deze opvang aan te bieden en tot 1 juli de tijd hebben om deze opvang af te bouwen.

De gemeente Breda gaat de komende maand gebruiken om de mensen die nu gebruikmaken van de tijdelijke nachtopvang te informeren en verder te helpen. Dak- en thuislozen die wel recht hebben op opvang kunnen terecht bij de doorstroomvoorziening aan de Slingerweg.

