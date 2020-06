De rupsenvallen die de gemeente Breda heeft opgehangen op vier plekken in de stad hebben nog niet het gewenste effect. Er is met de circa vijfhonderd vallen nog geen enkele eikenprocessierups gevangen.

De val bestaat uit een dikke band rondom de boom, met daaroverheen een stuk plastic. Samen vormen die een soort korf om de boom heen, waar de rupsen in terecht komen wanneer ze naar beneden lopen.

Op één plek in die korf zit een gat dat leidt naar een plastic zak. "Het is de bedoeling dat de rupsen vanuit de top van de boom, waar de eitjes uitkomen, naar beneden de korf inlopen. Daar moeten ze dan in de zak vallen, die dan simpel te vervangen is", legt ontwikkelaar Collin den Dolder uit.

De eerste resultaten zijn echter teleurstellend. In Breda, waar de vallen in maart werden opgehangen, viel nog geen één rups in de zak. Een flinke domper voor de leveranciers, al maakt dat volgens Den Dolder de vallen niet nutteloos.

"Wat we wel terug horen is dat de rupsen in nesten in de korf blijven zitten. Ze lopen er niet overheen naar beneden. Dus dat is bijvoorbeeld voor kinderdagverblijven heel fijn, want er ontstaan dus geen nesten op een hoogte waarop kinderen ze aan kunnen raken."

'Mogelijkheden om vallen te verbeteren'

Den Dolder ziet mogelijkheden om de vallen volgend jaar te verbeteren. "Als blijkt dat de nesten in de korven makkelijk weg te halen zijn én grote nesten aan de grond voorkomen worden, dan is dat positief. Dan zouden we bijvoorbeeld de zak weg kunnen halen, en de kosten daarmee flink verlagen."

Maar voor dat soort veranderingen worden doorgevoerd, wachten Collin en zijn broer Jeffrey eerst de komende weken af. "We zitten pas aan het begin van het processierupsenseizoen. We gaan dus eerst kijken wat er de komende weken precies gaat gebeuren."