Het Stripfestival in Breda, dat voor 10 en 11 oktober gepland stond, gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis, meldt de organisatie woensdag.

Volgens het bestuur van Stichting Strips in Beeld is het door de huidige maatregelen tegen het coronavirus niet waarschijnlijk dat het evenement kan worden gehouden in het Bredase Chassé Theater.

Ook het gebrek aan interactie tussen de auteurs en bezoekers speelt een rol. De standhouders zouden achter een plastic wand kunnen signeren, wat volgens de organisatie tot een andere beleving van het festival leidt.

Het Stripfestival is daarom verplaatst naar het najaar van 2021. De organisatoren moeten nog op zoek naar een exacte datum.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.