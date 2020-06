Stichting BO Breda heeft dinsdag samen met een groep Bredanaars op straat actiegevoerd uit solidariteit met de demonstranten in de Verenigde Staten getoond. In de VS wordt al dagenlang geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld.

De aanleiding voor de protesten was het overlijden van George Floyd. Hij kwam vorige week om het leven nadat een politieagent minutenlang met zijn knie op zijn nek drukte tijdens een arrestatie in de Amerikaanse stad Minneapolis.

Zowel in Amsterdam, als Rotterdam en Den Haag wordt de komende dagen uit solidariteit gedemonstreerd. In verband met de coronacrisis vonden de initiatiefnemers van BO Breda het nu nog te riskant om af te reizen naar de grotere steden. Daarom hielden ze een eigen actie in Breda.

De 42 deelnemers op de foto roepen alle andere Bredanaars op om ook "op te staan". "Door middel van deze actie willen wij laten zien dat er ook in Breda wordt stilgestaan bij het institutionele racisme dat over de hele wereld heerst", aldus de voorzitter van BO Breda.