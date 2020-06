De gemeente Breda heeft maandag de toegangswegen naar de Galderse Meren afgesloten wegens de drukte.

Vanwege het mooie weer en het feit dat veel mensen vrij zijn op Tweede Pinksterdag neemt de drukte in recreatiegebieden maandag toe. In Breda zijn daarom de toegangswegen naar de Galderse Meren afgesloten.

Op zaterdag 9 mei moest de gemeente ook al de toegangswegen naar de Galderse Meren afsluiten wegens de drukte. Om dit voortaan te voorkomen, activeerde de gemeente de zogenoemde Drukte Meter. Daarmee konden inwoners van Breda via WhatsApp de drukte in een recreatiegebied opvragen. Ondanks deze Drukte Meter was het tijdens het Hemelvaartweekend ook al te druk op sommige plekken.

Maandag om 12.00 uur mochten tevens horecagelegenheden en terrassen onder voorwaarden hun deuren openen. In de Bredase binnenstad heeft dat nog niet geleid tot extreme drukte, laat de Drukte Meter zien.

