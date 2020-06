Een man is in de nacht van zondag op maandag lichtgewond geraakt bij een straatroof in de Emmastraat in Breda. De daders gingen er zonder buit vandoor en zijn nog voortvluchtig.

De politie ontving rond 0.10 uur een melding over een straatroof.

Het slachtoffer verklaarde dat hij thuiskwam en in de richting van zijn woning liep, toen twee mannen op hem afkwamen. Ze wilden zijn horloge hebben. Het slachtoffer weigerde dat en kreeg een klap op zijn hoofd.

De man riep tijdens de roof om hulp. Daarop vluchtten de daders vluchten in de richting van stadspark Valkenberg.

De verdachten zijn twee jonge mannen met een donkere huidskleur. Ze zijn ongeveer 1.70/1.80 meter lang. Een van de mannen was gekleed in een donkergroene jas en een donkerkleurige joggingbroek.

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook zijn ze geïnteresseerd in mogelijke camerabeelden van de verdachten voor of na de poging tot straatroof.