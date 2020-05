Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand op de Constatijnstraat in Breda. De politie gaat uit van brandstichting.

Rond 00.45 uur uur ontving de brandweer een melding over een brandende auto aan de Constatijnstraat.

Buurtbewoners zouden één harde knal hebben gehoord. Toen ze naar buiten keken, zagen ze de auto in brand staan. De brandweer kon niet meer voorkomen dat de auto volledig in vlammen opging.

De politie gaat uit van brandstichting en is nog op zoek naar de dader of daders. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen.