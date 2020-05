De VVD wil dat er ook in Breda coronacirkels in parken en op grasvelden komen. De cirkels, die in bijvoorbeeld New York en Rotterdam al aangebracht zijn, moeten ervoor zorgen dat mensen gemakkelijker 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

"In winkelgebieden lijken pijlen en looplijnen een positieve bijdrage te leveren aan het houden van afstand terwijl het wel drukker wordt", legt de VVD uit in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

"De VVD Breda denkt dat het aanbrengen van cirkels in verschillende parken in onze wijken en dorpen, waar mensen gaan relaxen en van het mooie weer genieten, eenzelfde effect kan hebben."

Het zou ook kunnen werken op plekken waar Bredanaars gaan zwemmen. "Deze cirkels kunnen vrij eenvoudig worden aangebracht op grasvelden. Daardoor kan het nuttige met het aangename worden gecombineerd. Bijkomend voordeel is eveneens dat het voor naleving als handhaving makkelijker wordt wanneer iedereen zijn eigen cirkel heeft."

Of de cirkels er ook echt gaan komen in Breda, is nog niet bekend. Daar zal het college zich de komende tijd over moeten buigen.

