Bij een woning op de Ulvenhoutselaan in Breda is vrijdagochtend brand ontstaan door een gaslek. Er raakte één persoon gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Het is nog niet bekend hoe het lek precies heeft kunnen ontstaan. De brand zorgde voor een forse rookontwikkeling.

Ook is nog niet duidelijk hoe erg de verwondingen van het slachtoffer zijn. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven.