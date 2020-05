Leverancier Flexivers heeft de Bredase burgemeester Paul Depla woensdagochtend op het stadskantoor verrast met een 1,5 meter lange doos met groente en fruit. Flexivers wil Depla bedanken voor zijn inzet richting de horeca in de stad.

Flexivers levert al jaren producten aan Bredase horecaondernemers. Tijdens de coronacrisis heeft het bedrijf gemerkt dat burgemeester Depla zich hard inzet voor de horeca. "Zo heeft de burgemeester onder andere meegedacht over een testdag voor de horeca op 25 mei. Helaas mocht dit niet doorgaan. Maar dat de burgemeester zo met de horecasector bezig is, vinden wij mooi", laat Flexivers weten.

De burgemeester ziet de heropening van de horeca positief tegemoet. "Het is erg jammer dat er geen testdag is geweest, maar toch heb ik er alle vertrouwen in dat het goed komt. We zijn met diverse partijen druk bezig om te kijken hoe we alles het beste kunnen gaan vormgeven."

Er zal in Breda meer ruimte voor terrassen gecreëerd gaan worden. Zo wordt ook nagedacht over het inrichten van het Chasséveld tot één groot terras. "Ik kan daar nu verder nog niets over zeggen. Maar mochten daar terrassen komen, dan zijn deze plaatsen vooral voor dancings die voorlopig helemaal niet open kunnen. Denk aan bijvoorbeeld een Graanbeurs", aldus Depla.

