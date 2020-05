De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een brand in een woning aan de Ginnekenweg in Breda.

De brandweerlieden konden het vuur snel onder controle krijgen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Ook is nog niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.

Op last van de hulpdiensten werd de Ginnekenweg afgesloten. Het verkeer richting de Ginnekenmarkt moet daarom omrijden.