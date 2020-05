Een vijftigjarige Belgische automobiliste heeft maandag rond 17.30 uur op de Rijsbergseweg in Breda een ongeluk veroorzaakt. De vrouw had te veel gedronken en kwam op de verkeerde weghelft terecht.

De vrouw botste vervolgens frontaal op een tegenligger. Beide automobilisten zijn naar een ziekenhuis vervoerd.

In het ziekenhuis is bij de vrouw een bloedproef afgenomen, waaruit bleek dat ze te veel had gedronken. Haar rijbewijs is ingevorderd.

Op de plaats van het ongeval hebben agenten getuigenverklaring opgenomen.