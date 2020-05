De tunnelbak van de Zuidelijke Rondweg in Breda gaat vanaf maandag op de schop. De tunnelbak is deze week iedere dag van 20.00 uur tot 6.00 uur gesloten.

Het onderhoud is nodig ter voorbereiding op de geplande vergroening van de tunnel en de herinrichting van het Oranjeplein.

Het werk vindt plaats in twee fases. De Zuidelijke Rondweg is dagelijks tussen 20.00 en 6.00 uur afgesloten ter hoogte van de tunnelbak. Tot en met 26 juni gebeurt het werk overdag van 7.00 tot 16.00 uur. De tunnel is dan niet afgesloten.

Tijdens de werkzaamheden verricht de gemeente betonreparaties aan de steunpilaren en het plafond van de tunnel. Ook is er onderhoud aan de stalen leuningen op de wanden van de tunnel.

De plannen voor de vergroening van de tunnel en de herinrichting van het Oranjeplein zijn nog in de beginfase. De gemeente is momenteel nog met omwonenden en ondernemers in gesprek. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in 2021.