Drie vrachtwagens zijn maandagmiddag betrokken geraakt bij een ongeval op de A58 ten zuiden van Breda. Eén rijstrook is dicht en de vertraging loopt nog op, laat de ANWB weten.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval heeft plaatsgevonden. Er is wel bekend dat er drie vrachtwagens bij zijn betrokken.

De rechterrijstrook in de richting van Tilburg is afgesloten. De vertraging was rond 15.30 uur al opgelopen tot zeventig minuten en volgens de ANWB loopt deze nog verder op.

Omrijden via de noordkant van Breda wordt door de ANWB dan ook sterk aangeraden.