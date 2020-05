De politie heeft zaterdag het rijbewijs van een 35-jarige Bredanaar ingevorderd, omdat hij op de Moerlaken in de Bredase wijk Haagse Beemden 130 kilometer per uur reed.

In de straat geldt een maximale snelheid van 50 kilometer per uur. Na correctie reed hij nog 76 kilometer per uur te snel.

De officier van justitie zal een beslissing nemen over het rijbewijs. De politie heeft ook bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen melding gedaan van het rijgedrag van de man.