De politie heeft vrijdagavond een man aangehouden op het Dr. Struyckenplein in Breda. Volgens getuigen had hij kort daarvoor een beveiliger van een supermarkt aangevallen.

De politie kwam met twee voertuigen ter plaatse en kon de man direct aanhouden. De verdachte werd via de achterzijde van de supermarkt in de politieauto gezet en is overgebracht naar het bureau.