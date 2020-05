De Haagdijk in Breda wordt dit jaar nog omgevormd tot een fietsstraat. Dat betekent dat auto's er nog wel kunnen komen, maar dat fietsers voorrang hebben. Zo moet de veiligheid in de straat verbeterd worden.

Bewoners en ondernemers van de Haagdijk hebben de gemeente Breda in 2019 gevraagd om de veiligheid te verbeteren door lagere snelheden in te voeren en een vriendelijkere uitstraling te bewerkstelligen. Daarom is er samen met hen een voorlopig ontwerp gemaakt, waarin de straat tussen de Prinsenkade en de Schorsmolenstraat wordt omgevormd tot fietsstraat.

In het ontwerp staat dat de huidige rijbaan als fietsstraat met een middengeleider wordt ingericht. De huidige straatstenen worden hiervoor gebruikt. De omvorming betekent wel dat de fietsstrook aan de zijde van de Albert Heijn vervalt. Zowel de stoep als de parkeerstrook blijft hetzelfde als nu.

De vier aanwezige kruispunten op de Haagdijk worden ook opnieuw ingericht. De kruisingen worden als het ware heringericht als pleintjes met daarop losse elementen zoals plantenbakken.

Kruisingen eventueel ook in te richten als terras

Het is de bedoeling dat tijdens evenementen waarbij de straat afgesloten is, ondernemers de kruisingen kunnen inrichten als terras of verblijfplaats. De huidige verharding wordt daarom ook vervangen in tegelbestrating. Ook worden de kruisingen iets groter gemaakt en worden er nieuwe bomen geplaatst. Om de snelheid in de straat te verminderen worden er drempels geplaatst.

De kruising met de Prinsenkade wordt tijdens de herinrichting van de Prinsenkade op een later tijdstip aangepakt. Ook de kruising met de Schorsmolenstraat komt pas aan de orde bij de herinrichting van de Fellenoordstraat-Schorsmolenstraat.

Omwonenden hebben tot en met 5 juni de gelegenheid om het ontwerp te bekijken. Het definitieve ontwerp is dan naar verwachting voor de zomervakantie klaar. De omvorming zal dit najaar van start gaan.