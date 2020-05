De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een bewoner van een woning aan de Verbeetenstraat in Breda aangehouden omdat hij een vrouw zou hebben mishandeld.

Rond 2.00 uur kwamen er bij de politie meerdere meldingen binnen van een vrouw die zou worden mishandeld in een woning aan de Verbeetenstraat. Agenten kwamen ter plaatse en ontdekten dat de vrouw was meegenomen naar een andere woning.

Even later ontvluchtte het slachtoffer die woning, waarna ze door omwonenden opgevangen werd. De agenten stelden een onderzoek in. Even later kwam de verdachte zich melden bij de agenten, waarna hij werd aangehouden.

De agenten vermoedden dat hij onder invloed van drank of drugs was. Een speekseltest op het politiebureau bevestigde dit vermoeden. Het slachtoffer heeft aangifte van mishandeling gedaan.