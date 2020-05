Deze week had de vijftigste editie van het Breda Jazz Festival plaats moeten vinden. Toch wil de organisatie het festival niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Daarom start donderdag een digitale versie van het evenement.

"Het is zo'n gek idee dat de podia nog niet worden opgebouwd en de welbekende mupi's (reclameborden, red.) in en rondom de stad niet te zien zijn", laat de organisatie weten. "Maar helemaal geen jazz tijdens Hemelvaart in Breda? Dat kan niet."

Nu het festival niet door kan gaan, brengt de organisatie de Bredase jazzsfeer naar de mensen thuis met het Digi Breda Jazz Festival 2020. Vanaf donderdag wordt er iedere dag teruggeblikt op een paar van de beste edities van het Breda Jazz Festival.

"Denk hierbij aan verschillende opnames van de meest bijzondere concerten, sfeervolle compilatievideo's en swingende aftermovies", laat de organisatie weten. "Daarnaast hebben onze medewerkers ook nog twee verrassingen in petto."

Het evenement is te volgen op de kanalen van het jazzfestival.