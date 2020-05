Het Amphia Ziekenhuis in Breda gaat bij NAC Breda, Willem II en RKC Waalwijk een groot onderzoek doen naar besmettingen met het coronavirus. De resultaten moeten bijdragen aan het 'dashboard' waar minister Hugo de Jonge dinsdag tijdens de persconferentie over sprak.

"Topsporters zoals de voetballers van NAC zijn heel erg goed te meten", legde NAC-clubarts Peter Joosten dinsdag uit bij Op1. "We weten heel goed wat de spelers doen en zij houden zich goed aan de regels. Daardoor kunnen we er heel goed onderzoeken wat er gebeurd. Het is dus een soort proeftuin voor de hele samenleving."

De onderzoekers gaan controleren of intensief trainen en samen sporten leidt tot meer besmettingen. Want komende tijd zal er bij de trainingen meer contact komen tussen de spelers. En het is juist dat contact waarover onderzoekers zich veel zorgen maken.

"Wij gaan kijken of dat contact tussen de spelers verantwoord is en of besmettingen door dat contact sneller worden overgedragen", legt Jan Kluytmans, microbioloog van het Amphia ziekenhuis uit. "Dat is waardevolle informatie"

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.