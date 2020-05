Burgemeester Paul Depla roept de inwoners van Breda op om de komende periode de onbekende plekken in en rond de stad te ontdekken, zodat de bekende en drukke plekken op die manier worden vermeden.

"Hoe geven we elkaar de ruimte? Dat lukt alleen als we eens op zoek gaan naar de ongekende plekjes in en rond de stad. Of het nu gaat om een winkelstraatje, een plek waar je kunt recreëren of een nog wat onbekende wandeling", aldus Depla woensdag op Facebook.

Ook voor de inwoners van Breda wordt het de komende tijd belangrijk om ondanks de versoepelende maatregelen voldoende afstand te houden en drukte te vermijden. De burgemeester hoopt met zijn oproep daaraan bij te dragen.

Het risico op drukte is erg groot in de binnenstad van Breda en bij de Galderse Meren. Daarom zijn er voor die twee plekken druktemeters gelanceerd door de gemeente.

