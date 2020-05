De gemeente Breda heeft het WhatsApp-account van de Galderse Meren geactiveerd zodat mensen kunnen checken hoe druk het bij het recreatiegebied is. Het stadsbestuur hoopt zo te voorkomen dat het in het hemelvaartsweekend te druk wordt aan het water.

De toegangswegen naar de Galderse Meren werden door de gemeente Breda op 9 mei nog afgesloten vanwege de drukte. Om een dergelijke situatie in de komende dagen te voorkomen, is er een 'druktemeter' geactiveerd.

Het is de bedoeling dat burgers een WhatsApp-bericht naar het telefoonnummer 06 1170 9015 sturen. Zij krijgen dan direct een reactie met de actuele drukte bij het recreatiegebied. Ook worden mensen verwezen naar de website waarop de bij de Galderse Meren geldende regels te vinden zijn.

De gemeente Breda heeft ook een druktemeter voor de binnenstad (06 1177 8060). Burgers krijgen in dat geval te horen of het 'stoplicht' op groen, oranje of rood staat. Bij groen mag de binnenstad bezocht worden, bij oranje is het advies de binnenstad te mijden omdat het drukker begint te worden en bij rood is het te druk in de binnenstad.

