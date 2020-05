Een woning aan de Oude Baan in Breda is dinsdagmiddag volledig verwoest door een felle brand. De brandweer kwam met vijf voertuigen ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de woning uitbrandde.

De melding van de brand kwam rond 14.00 uur binnen. Er bleek een felle brand te woeden aan de achterkant van een woning aan de Oude Baan.

De brandweer startte snel met blussen en kreeg de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat een groot deel van de woning verloren ging.

Er was niemand in de woning aanwezig ten tijde van de brand. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.