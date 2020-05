De politie heeft maandagochtend een inval gedaan in een woning aan de Oleanderstraat in Breda. Daarbij zijn twee verdachten aangehouden.

In een groot internationaal onderzoek naar het witwassen van crimineel geld kwam de politie de woning aan de Oleanderstraat op het spoor. Een man van Bosnische afkomst en een Nederlandse vrouw zijn als verdachten aangehouden.

De politie had eerder al het nodige bewijsmateriaal in beslag genomen, zoals documenten, (eigendoms-)aktes, bonnen en gegevensdragers. Dat bewijs leverde maandag een inval op.

De woning van het duo is doorzocht op zoek naar meer bewijsmateriaal. Bij die zoeking is een geldbedrag van enkele duizenden euro's gevonden, dure designerkleding waaronder meer dan dertig paar schoenen en dure sieraden waaronder luxe horloges. De politie heeft alles in beslag genomen.