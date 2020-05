De Bredase bibliotheken gaan vanaf komende woensdag weer open, maar wel met speciale richtlijnen. Een van deze maatregelen is dat teruggebrachte boeken 72 uur in quarantaine gaan.

Bij de Bredase bibliotheken is er achter de schermen hard gewerkt om mensen 'coronaproof' te verwelkomen. Zo mogen er maar een beperkt aantal bezoekers naar binnen en moeten ze 1,5 meter afstand houden. Het gebruik van een mandje per volwassene is verplicht.

Ook vragen de bibliotheken leden gericht boeken te komen lenen. Zo wordt mensen verzocht thuis alvast een selectie via de website te maken. Er is nog geen mogelijkheid om te verblijven of studeren in de bibliotheek. Er kan daarom geen gebruik worden gemaakt van de computers.

Geleende materialen kunnen vanaf woensdag weer ingeleverd worden. De boeken blijven 72 uur in quarantaine voordat ze verwerkt worden. Om leden de tijd te geven en drukte door het inleveren te vermijden is de uitleentermijn van alle reeds geleende materialen op 1 juli gezet. Daarnaast is de uitleentermijn tijdelijk op zes weken gezet in plaats van vier. Op deze manier hopen de vestigingen bezoek zoveel mogelijk te verspreiden.

De vestigingen in Breda zijn vanaf woensdag van maandag tot en met zaterdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur geopend. Daarnaast is de bibliotheek vorige week een afhaalservice gestart. Via een bestelformulier kunnen leden tot wel vijf boeken per keer aanvragen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.