De politie heeft zondagavond in Breda een 39-jarige automobilist aangehouden na een achtervolging. De man had diverse verkeersovertredingen begaan. De politie is nog wel op zoek naar getuigen.

Agenten zagen rond 18.45 uur een voertuig op het Kloosterplein in Breda. Na controle bleek dat de bestuurder geen rijbewijs had. De agenten besloten de man staande te houden, maar hij ging ervandoor.

De automobilist reed met hoge snelheid door de binnenstad van Breda, waardoor omstanders moeten wegspringen om de auto te ontwijken.

De agenten raakten de automobilist bij de achtervolging kwijt, maar een andere eenheid kon hem aanhouden bij het winkelcentrum Achter de Lange Stallen.

De politie is nog op zoek naar mensen die getuige van het rijgedrag waren.