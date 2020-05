De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de Konijnenberg in Breda drie jongens aangehouden voor heling van een boot in de jachthaven in Terheijden.

Rond 1.30 uur kreeg de politie een melding van een getuige dat drie mensen in de jachthaven in Terheijden bezig waren een gestolen boot tot zinken te brengen.

Terwijl de agenten onderweg waren naar de haven, zagen zij op de N285 een auto die voldeed aan de omschrijving van de getuige. Na een achtervolging werd de auto op de Konijnenberg in Breda tot stilstand gebracht.

De drie inzitten, twee jongens van vijftien en zeventien jaar uit Breda en een vijftienjarige jongen uit Lage Zwaluwe, werden aangehouden. Een getuige had verklaard dat de boot waarop de drie jongens stonden overeenkwam met een gestolen boot uit de haven in Lage Zwaluwe.