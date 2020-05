De zevende editie van de Verbeeten Challenge is verzet naar 2021. Volgens de organisatie is het door de coronacrisis "niet realistisch" om het evenement dit jaar nog door te laten gaan, zo is zaterdag bekendgemaakt.

"We begrijpen dat dit een naar bericht is, maar gezondheid en veiligheid van deelnemers, publiek en vrijwilligers staan bij ons op 1", laat de organisatie weten. "Je hebt nu wel langer de tijd om je in te schrijven."

Bij de Verbeeten Challenge, die aanvankelijk was uitgesteld naar 20 september, zamelen deelnemers door te sporten geld in voor de strijd tegen kanker.

De zevende editie vindt nu plaats op 11 april 2021.