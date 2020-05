Een automobiliste is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Nieuwe Kadijk in Breda.

Het ongeluk vond rond 00.30 uur plaats. De automobiliste belandde met haar voertuig op de zijkant, nadat ze volgens de politie vermoedelijk een boom raakte.

De vrouw is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd.