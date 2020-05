Restaurant By Tater aan de Oosterhoutseweg in Teteringen gaat toch weer open. Eind april trokken de eigenaren de stekker eruit om een financiële ondergang tegen te gaan. maar Frank en Jessica Schrauwen kiezen door vele steunbetuigingen toch voor een doorstart.

"We zijn na de bekendmaking overladen met steunbetuigingen en reacties van heel veel trouwe gasten, mensen die ons maar vaag of zelfs helemaal niet kennen, buurtbewoners, dorpsgenoten, leveranciers en meer. Dat bracht ons nog meer aan het twijfelen", zo schrijven de restauranteigenaren op Facebook.

Het duo heeft na uitvoerig overleg dan ook besloten om alsnog verder te gaan. "Opgeven is toch geen optie. Het is immers een plek waar we alle ziel en zaligheid in hebben gestoken en gewoon niet los kunnen laten. Het feit dat er toch wat ruimere mogelijkheden in het vizier zijn in de nabije toekomst biedt perspectief."

Klanten kunnen sinds deze vrijdag met een vernieuwd menu hun eten bestellen en afhalen. Ook opent By Tater vanaf 1 juni - als de coronamaatregelen het toelaten - de deuren van het restaurant. Reserveringen kunnen vanaf 20 mei gemaakt worden.

