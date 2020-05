Twee Fransen zijn donderdag langs de A16 bij Hazeldonk aangehouden op verdenking van witwassen. De marechaussee trof 16.000 euro in de auto van het tweetal.

De marechaussee controleerde langs de A16 de identiteitsdocumenten van twee Franse mannen van 35 en 39 jaar. Tijdens die controle zagen ze een grote hoeveelheid bankbiljetten in de auto liggen. Het tweetal kon geen duidelijke verklaring geven voor het geld.

De auto werd daarom verder gecontroleerd. In een verborgen ruimte bleek nog meer geld verstopt te zijn. De mannen zijn aangehouden. Het geld, de telefoons en de auto van de verdachten zijn in beslag genomen. De zaak is nog verder in onderzoek.

De marechaussee trof dinsdagavond op de A16 bij Hazeldonk 60.000 euro in een verborgen ruimte van een auto. Ook toen werden twee Franse mannen aangehouden voor witwassen. De marechaussee vermoedt dat het geld afkomstig is van criminele activiteiten.