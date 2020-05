Het treinstation in Breda is in de nacht van donderdag op vrijdag even ontruimd geweest nadat er diverse meldingen over een bom waren gekomen. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar de meldingen bleken loos te zijn.

De politie kreeg om 1.04 uur een tip dat er een tas op het station was achtergelaten. Om 1.15 uur kwam er een tweede melding van een getuige die aangesproken was door een man dat er een tas op het station was achtergelaten en zei daarbij dat het om een bom ging. Negen minuten later kwam een soortgelijke melding binnen.

De getuigen konden een duidelijk signalement afgeven van de verdachte. Diverse eenheden van de politie zijn naar hem op zoek gegaan en hadden het station ontruimd.

De politie kon rond 2.45 uur vlak voor het station een man aanhouden die voldeed aan het signalement. De 67-jarige man uit Breda is meegenomen voor verhoor.