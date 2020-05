NAC Breda heeft donderdag in het eerste uur van de verkoop al vijfhonderd seizoenskaarten verkocht aan supporters. De Brabantse club is dan ook trots.

Fans van NAC konden vanaf 12.00 uur hun seizoenskaart verlengen of nieuw aanschaffen en dat werd direct een succes. "Jullie zijn meer dan goud waard", zo schrijft NAC op Twitter. De supporters hebben tot en met 31 mei om een geldige seizoenskaart te verkrijgen.

Net als veel andere clubs in Nederland heeft ook NAC Breda het momenteel zwaar door de gevolgen van de coronacrisis. "Niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch. Met dat in het achterhoofd zijn wij dan ook bijzonder trots dat er vanuit onze supportersgroepen juist nu wordt aangegeven dat zij onvoorwaardelijk hun seizoenskaart willen verlengen."

"Het seizoen 2019/2020 heeft niet het slot gekregen wat het verdiende. Door de huidige situatie in Nederland is het niet mogelijk om het seizoen uit te spelen. In situaties als deze is voetbal bijzaak en staat de volksgezondheid voorop", aldus NAC.

