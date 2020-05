Een motorrijder is donderdagochtend ten val gekomen op de Markkade in Breda. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk vond rond 8.30 uur plaats. De motorrijder viel in een bocht nadat hij zich mogelijk heeft verremd. Hij is vervolgens meegenomen door een ambulance.

De gemeente Breda heeft de olie verwijderd die door het ongeluk op het wegdek terecht was gekomen.