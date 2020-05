Bewoners van de Bredase wijk Zandberg gaan op 28 mei een protestmars houden. Ze zijn het niet eens met het plan van de gemeente om betaald parkeren in te voeren in hun wijk.

De gemeente ziet betaald parkeren als een oplossing voor de parkeerdruk in de wijk, maar een groep van 165 wijkbewoners is het daar niet mee eens. Zij tekenden een verzoek om het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen, maar nu zij zich niet gehoord voelen, hebben ze een protestmars gepland.

Op 28 mei loopt de groep vanaf 19.00 uur in een optocht naar het stadhuis. "We zullen daarbij zoveel mogelijk lawaai maken", zegt een woordvoerder. "We willen immers gehoord worden."

De inwoners eisen van de gemeente dat de alternatieven die zij aandragen serieus worden onderzocht. Ook willen ze dat er een draagvlakonderzoek wordt gedaan in de wijk.