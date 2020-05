De drie grootste zwembaden in Breda blijven ondanks de versoepelingen van de lockdown nog gesloten, zo meldt het gemeentebestuur maandag.

Voor zwembad Wolfsaar is het niet haalbaar om maandag de poorten te openen, omdat het buitenbad nog gevuld moet worden met water. Ook zwembad Sonsbeeck heeft meer voorbereidingstijd nodig om aan de richtlijnen te kunnen voldoen.

De deuren van zwembad De Wisselaar blijven nog langer dicht. Tijdens de gedwongen sluiting zijn de tegels van de bodem van het zwembad losgekomen. De reparatiewerkzaamheden gaan zeker nog de "nodige weken" duren.

De activiteiten in De Wisselaar zijn verplaatst naar Sonsbeeck. De locatiemanager is nog in gesprek met zwembad Wolfsaar om daar ook zwemlessen te kunnen laten plaatsvinden.

Als onderdeel van de versoepelingen van de lockdown tegen het coronavirus mogen onder meer alle zwembaden weer open.

