Twintig nieuwe fietsen van een fietsenzaak aan de Ettensebaan in Breda zijn afgelopen weekend gestolen, zo meldt de politie maandag.

Wanneer de inbraak precies heeft plaatsgevonden, is niet bekend. De eigenaren van de fietsenzaak ontdekten de inbraak maandagochtend, nadat de winkel zaterdagmiddag hadden gesloten. De zaak is gespecialiseerd in elektrische fietsen.

De politie waarschuwt Bredanaars voor heling van de gestolen fietsen en roept getuigen op zich te melden via het algemene telefoonnummer van de politie.