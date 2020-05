Roman Figiel, een van de laatste nog levende Bredase Poolse bevrijders, is in de nacht van zaterdag op zondag op 94-jarige leeftijd overleden.

"Wij zullen hem blijven herdenken als een van onze grote helden", meldt de Eerste Poolse Pantserdivisie op Facebook.

De Bredase burgemeester Paul Depla schrijft op Twitter dat Breda de vrijheid aan Figiel en diens medestrijders te danken had. "Daarom zijn we verdrietig, maar zullen we Roman altijd eren en danken voor zijn enorme inzet voor de vrijheid van ons Breda."

Zo'n driehonderd Poolse bevrijders bleven in Breda achter nadat ze in 1944 Breda hadden bevrijd. Een van de twee laatst levende bevrijders was Figiel. Hij bleef zijn hele leven in de Noord-Brabantse stad wonen.