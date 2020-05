Bij snelheidscontroles die de politie dit weekend uitvoerde op de snelwegen rondom Breda zijn vijf automobilisten hun rijbewijs kwijtgeraakt.

Ook krijgen de overtreders een proces-verbaal. De verkeersofficier zal de afhandeling voor zijn rekening nemen.

Eén van de snelheidsduivels reed met 188 kilometer per uur over de snelweg bij Breda. Daar is de maximum snelheid tussen 06.00 uur en 19.00 uur 100 kilometer per uur.