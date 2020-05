De gemeente heeft per direct alle toegangswegen naar de Galderse Meren gesloten. Het stadsbestuur laat weten dat het er te druk is.

De gemeente Breda liet om 14.45 uur via Twitter weten dat er geen plek meer is voor mensen bij het recreatiegebied. "Het is er te druk. Kom dus niet naar de Galderse meren."

Door het warme meer zijn zaterdag meerdere mensen op pad gegaan, terwijl er vanwege de coronacrisis nog steeds wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven.