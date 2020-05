De rechtbanklocaties in Breda en Middelburg gaan vanaf maandag weer zaken behandelen waarbij partijen fysiek aanwezig moeten zijn. Verschillende aanpassingen in de gerechtsgebouwen, zoals plexiglas en looproutes, maken dit mogelijk.

"Dit geldt uiteraard indien de partijen klachtenvrij zijn en niet behoren tot een risicogroep. De zittingen waarbij lijfelijke aanwezigheid niet nodig is, worden nog zoveel mogelijk schriftelijk, via beeldverbindingen of telehoren afgedaan", schrijft de rechtbank Zeeland-West-Brabant, waar de locaties in Breda en Middelburg onder vallen, in een persbericht.

De rechtbank hanteert de anderhalvemeterrichtlijn in zowel de zittingzalen als het openbaar gebied en de kantoorverdiepingen. "Om hieraan te kunnen voldoen is op alle verdiepingen eenrichtingsverkeer ingevoerd. De looprichting wordt duidelijk gemaakt door verschillende markeringen. Daarnaast zijn de zitplekken in de wachtruimtes verplaatst of verwijderd. In de zittingzalen is plexiglas geplaatst."

Het aantal zittingen met fysieke aanwezigheid van partijen door de rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt de komende tijd uitgebreid en het is de bedoeling dat het normale zittingsrooster uiteindelijk weer zoveel mogelijk opgepakt wordt.

"Deze terugkeer wordt op een verantwoorde manier opgebouwd. De gezondheid van medewerkers, rechtzoekenden en procespartijen staat voor de rechtbank nog altijd voorop. Vooralsnog lijken er voldoende grote zittingzalen in Breda en Middelburg aanwezig om het zittingswerk tijdens reguliere kantoortijden op te vangen", aldus de rechtbank.

Om de 1,5 meter afstand voldoende te kunnen bewaren, is er nog geen publiek welkom in de gerechtsgebouwen van Breda en Middelburg. Bij openbare zittingen worden wel journalisten toegelaten om de openbaarheid van de rechtspraak te waarborgen.

