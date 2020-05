De politie in Breda heeft donderdag opnieuw een hennepkwekerij ontdekt. Er zijn 420 wietplanten aangetroffen en er is een verdachte aangehouden.

De politie had een melding ontvangen via Meld Misdaad Anoniem, dat er een vermoeden bestond van een hennepkwekerij aan de Hooilaan in Breda. Agenten gingen donderdag bij de woning langs en troffen inderdaad een in werking zijnde kwekerij aan.

De 420 wietplanten zijn door de politie in beslag genomen. Een 51-jarige man, zonder vaste woon of verblijfplaats, is als verdachte aangehouden. Gezien de omstandigheden waarin de man leefde, doet de politie ook nog een onderzoek naar mensenhandel en uitbuiting van deze persoon.

Eerder werd al bekend dat de politie donderdag hennepkwekerijen in Breda en Roosendaal had ontmanteld. In die zaak zijn twee verdachten aangehouden.