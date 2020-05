De politie in Breda zoekt getuigen van een straatroof donderdag in het stadspark Valkenberg. Vier jongeren hebben daar een telefoon gestolen.

De straatroof vond rond 20.45 uur plaats. In het park is door vier jongeren een telefoon gestolen. Een paar van hen stapten vervolgens in een voertuig en gingen ervandoor.

Agenten zagen niet veel later vier jongeren wegrennen van een parkeerplaats. Daar troffen de agenten het voertuig aan waarmee de daders waren gevlucht. Het viertal is nog niet opgepakt. Het is niet bekend wie het slachtoffer van de diefstal is.

Via locatiesoftware is de telefoon in de buurt van dit voertuig teruggevonden. Om wat voor soort voertuig het ging, heeft de politie niet bekendgemaakt. Het is voor nader onderzoek in beslag genomen.