De politie heeft donderdagmiddag hennepkwekerijen in Breda en Roosendaal ontmanteld. Twee verdachten zijn aangehouden.

De politie ontving eerder een anonieme tip over een mogelijke hennepkwekerij in een woning aan de David 't Kindtstraat in Breda. Er bleek een link met een andere kwekerij aan de Elisadonk in Roosendaal te zijn.

In de woning in Breda werden 290 hennepplanten aangetroffen en in Roosendaal 120. Beide panden zijn leeggehaald. Ook hebben agenten 6.000 euro contant geld, twee machetes en een gasdrukwapen in beslag genomen.

Een 47-jarige man en een man van 52 zijn aangehouden. Twee anderen worden opgeroepen voor verhoor, zo meldt de politie.