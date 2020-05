De gemeente Breda gaat 6,8 miljoen euro investeren om Breda door de coronacrisis heen te slepen. Dat blijkt uit het steunpakket dat het college donderdagmiddag presenteerde.

In deze 'middellangetermijnaanpak' is per thema bekeken welke maatregelen er nodig zijn.

Breda heeft een ondersteuningspakket samengesteld voor de periode tot 1 oktober 2020. Het pakket biedt hulp en voorlichting voor specifieke doelgroepen. De inzet van het pakket is vooral gericht op het voortbestaan van organisaties, het behoud van werkgelegenheid en het behoud van sociaal-maatschappelijke structuren die onmisbaar zijn voor de stad. De maatregelen zijn aanvullend op die van het Rijk.

De aankondiging van deze extra ondersteuning moet hoop en zekerheid geven aan uiteenlopende doelgroepen in Breda.

Het nieuwe ondersteuningspakket van de gemeente heeft een waarde van ongeveer 6,8 miljoen euro. Daarbij kijkt de gemeente ook naar het Rijk. "We verwachten zo'n één derde van de 6,8 miljoen terug te krijgen van het Rijk", laat wethouder Greetje Bos weten.

Per sector verschillende maatregelen

Per sector komt de gemeente met verschillende maatregelen. Zo wordt de huur van cultuurpanden voor de komende drie maanden kwijtgescholden of gecompenseerd. Voor sport en evenementen gaan er aangepaste subsidierichtlijnen gelden.

De zorg ontvangt financiële ondersteuning voor directe extra kosten die gemaakt worden in verband met corona. Ook kunnen sommige dorps- en wijkcentra aanspraak maken op financiële ondersteuning voor het betalen van de vaste lasten.

In het onderwijs wordt gezocht naar mogelijkheden om voor jongeren in de leeftijd van vier tot zestien jaar in de zomervakantie verschillende vormen van sport, beweging, cultuur en educatie aan te bieden.

