De gemeente Breda komt met een speciaal WhatsApp-nummer om Bredanaars inzicht te geven in de actuele drukte in het centrum. Hiermee hopen zij dat het winkelend publiek zich meer over de dag verspreid.

Burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank hebben woensdag samen met ondernemers uit de binnenstad de zogenoemde Drukte Meter geïntroduceerd.

Door het nummer 06-11778060 te appen moeten Bredanaars binnen enkele seconden een antwoord hebben op de vraag hoe druk het in de Bredase binnenstad is.

Via de Drukte Meter wordt aan de hand van een stoplichtsysteem getoond hoe druk het is: groen (rustig), oranje (het begint drukker te worden) of rood (het is erg druk, mogelijk worden er straten en parkeerterreinen afgesloten).

De actuele drukte in het centrum wordt gebaseerd op onder meer camerabeelden, sensoren, drukte in parkeergarages en fysiek toezicht in de binnenstad.

Hulpmiddel om lokaal te kopen

"Met dit telefoonnummer bieden we inwoners van Breda een hulpmiddel om een goede afweging te maken om naar het centrum te gaan of het bezoek even uit te stellen", laat Depla weten. "Met het telefoonnummer brengen we actueel advies zo snel en dicht mogelijk bij onze inwoners".

De gemeente wil consumenten stimuleren om lokaal te kopen bij Bredase ondernemers. "Maar, wel veilig en verantwoord, met een gepaste afstand en voldoende ruimte", aldus de gemeente.

